Якшур-Бодья. Удмуртия. Глава Федерации лыжных гонок Удмуртии Максим Вылегжанин заявил, что 15-летнего лыжника, который ударил ногой по голове соперника, может ждать дисквалификация. Об этом он сообщил «ТАСС».

Напомним, что 16 марта во время Республиканских соревнований по лыжным гонкам «Быстрая лыжня» (0+) юноша врезался в 13-летнего соперника, а затем ударил того ногой по голове. Министр спорта региона Денис Парахин заявил, что ситуация уже взята на контроль.

Максим Вылегжанин сообщил, что разговор будет вестись с двумя юными спортсменами, их родителями и тренерами.

«Хочется, чтобы Георгий извинился перед своим соперником, чтобы больше такого не повторялось. Мы соберёмся президиумом Федерации лыжных гонок Удмуртии и поднимем вопрос о наказании. Возможно, будет дисквалификация. Но сейчас важнее провести воспитательную работу, этому должны уделять внимание и тренеры, и родители, и мы, и все лыжники страны. Нужно вести себя адекватно, чтобы в лыжных гонках все жили дружно и мирно», — заявил Максим Вылегжанин.

Также, по данным «ТАСС», инцидентом возмущена президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Она ожидает, что президиум обратится в главную судейскую коллегию, так как «уровень местных судей не подразумевает обязательного присутствия арбитра всероссийской категории».

«На видео видно, что ребёнок падает, на него наезжает другой ребёнок. Во-первых, он не ехал даже в 50 см от него, и надо было пытаться обойти этого спортсмена. Он на него валится, потом не может с этими лыжами разобраться, так как они скрестились, и бьёт о голову ногой. Вот это меня очень сильно обижает и возмущает, потому что мы не занимаемся борьбой. У нас лыжные гонки, и нужно показывать результат не ударами ногами и ещё чем-то. А вообще очень бы хотелось, чтобы таких инцидентов не было вообще, тем более среди детей, которые еще только начинают спортивную карьеру», — прокомментировала Елена Вяльбе.