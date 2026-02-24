Закрыть
Школьника из Удмуртии не стали наказывать за то, что он перекинул знакомого через плечо и сломал ему ключицу

09:50, 24 февраля, 2026
Максим Александров
#Удмуртия\n#Кизнер\n#конфликт школьников\n#подростки\n#суд\n#примирение
Источник фото: ИИ
Они помирились, обидчик возместил имущественный и моральный вред.

Кизнер. Удмуртия. Подросток из Кизнера перекинул приятеля через «прогиб» и сломал ему ключицу, но суда избежал — стороны помирились. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Инцидент случился в октябре прошлого года. Парень подошёл к знакомому сзади, схватил его за бедра, резко дёрнул и перекинул через плечо. Тот упал и сломал ключицу. Подростку светила статья за умышленный вред здоровью.

Но до приговора дело не дошло. Родитель пострадавшего в суде сказал, что вопрос решён — обидчик возместил как имущественный, так и моральный вред. Сам школьник и его родители тоже просили дело закрыть.

Суд не стал наказывать парня, дело закрыли — стороны примирились.

