Кизнер. Удмуртия. Подросток из Кизнера перекинул приятеля через «прогиб» и сломал ему ключицу, но суда избежал — стороны помирились. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Инцидент случился в октябре прошлого года. Парень подошёл к знакомому сзади, схватил его за бедра, резко дёрнул и перекинул через плечо. Тот упал и сломал ключицу. Подростку светила статья за умышленный вред здоровью.

Но до приговора дело не дошло. Родитель пострадавшего в суде сказал, что вопрос решён — обидчик возместил как имущественный, так и моральный вред. Сам школьник и его родители тоже просили дело закрыть.

Суд не стал наказывать парня, дело закрыли — стороны примирились.