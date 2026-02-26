Закрыть
Компания подростков избила сотрудника магазина на улице Автозаводской в Ижевске

15:59, 26 февраля, 2026
Максим Александров
#Ижевск\n#подростки\n#драка\n#магазин
Источник фото: ИА «Сусанин»
Полиция проводит проверку.

Ижевск. Удмуртия. Подростки избили работника магазина в Ижевске. Об этом написали в одном из городских пабликов.

Драка произошла в магазине на улице Автозаводской, 50. Автор поста пишет, что около восьми вечера 24 февраля подростки избили его брата, который работает в этом магазине.

«Главному зачинщику 15 лет, в полиции разводят руками: якобы не могут его привлечь к серьёзной ответственности, хотя привод у него не первый», — говорится в посте.

В пресс-службе МВД по Удмуртии «Сусанину» подтвердили, что 24 февраля в полицию поступало сообщение об этом инциденте. Сейчас сотрудники проводят проверку. По её результатам будет принято процессуальное решение.

