Ижевск. Удмуртия. Подростки избили работника магазина в Ижевске. Об этом написали в одном из городских пабликов.

Драка произошла в магазине на улице Автозаводской, 50. Автор поста пишет, что около восьми вечера 24 февраля подростки избили его брата, который работает в этом магазине.

«Главному зачинщику 15 лет, в полиции разводят руками: якобы не могут его привлечь к серьёзной ответственности, хотя привод у него не первый», — говорится в посте.

В пресс-службе МВД по Удмуртии «Сусанину» подтвердили, что 24 февраля в полицию поступало сообщение об этом инциденте. Сейчас сотрудники проводят проверку. По её результатам будет принято процессуальное решение.