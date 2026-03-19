Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе добровольцы нашли подростка, которого три дня не видели дома. Об этом сообщает Общественная организация Удмуртии поисково-спасательный отряд Воткинска «СЕВЕР 18».

Утром 16 марта подросток 2009 года рождения ушёл из дома в деревне Кварса Воткинского района и не вернулся. Добровольцев попросили найти пропавшего вечером 18 марта.

На поиски сразу выдвинулся экипаж из двух членов ПСО «СЕВЕР 18». Благодаря оперативным действиям полиции, добровольцев и местных жителей ребёнка вскоре нашли и возвратили домой.