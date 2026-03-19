Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Добровольцы Воткинского района нашли подростка, который несколько дней не появлялся дома

10:30, 19 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Добровольцы Воткинского района нашли подростка, который несколько дней не появлялся дома
10:30, 19 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Воткинский район\n#Удмуртия\n#поиск людей\n#подростки\n#добровольцы
Источник фото: ПСО «СЕВЕР 18» Воткинск
177
0

О его пропаже заявили только на третий день.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе добровольцы нашли подростка, которого три дня не видели дома. Об этом сообщает Общественная организация Удмуртии поисково-спасательный отряд Воткинска «СЕВЕР 18».

Утром 16 марта подросток 2009 года рождения ушёл из дома в деревне Кварса Воткинского района и не вернулся. Добровольцев попросили найти пропавшего вечером 18 марта. 

На поиски сразу выдвинулся экипаж из двух членов ПСО «СЕВЕР 18». Благодаря оперативным действиям полиции, добровольцев и местных жителей ребёнка вскоре нашли и возвратили домой. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

10:30, 19 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
177
0
#Воткинский район\n#Удмуртия\n#поиск людей\n#подростки\n#добровольцы