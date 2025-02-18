Москва. В Москве состоялись XI Всероссийские лично-командные соревнования по лыжным гонкам среди компаний топливно-энергетического комплекса, проводимые при поддержке Правительства Российской Федерации, сообщает ТГ-канал «Россети Центр». В них приняли участие десять ведущих команд энергетического сектора страны: Газпром энергохолдинг, Интер РАО, Росатом, ТГК-2, «Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Московский регион», Мосэнергосбыт, Сетевая компания, ТЭК СПб.

Команда «Россети Центр и Приволжье» завоевала третье место в спортивном зачете с результатом 307 очков и второе – в массовом зачете с результатом 616 очков. Команда «Россети Центр» заняла 8 и 6 место соответственно.

На дистанции 5 км свободным стилем среди женщин спортсменки компании завоевали одно первое место, два вторых и одно третье. Золотым призером в категории 1984 – 1980 г. р. стала Наталья Жильцова («Россети Центр и Приволжье»); серебро взяли ее сокомандницы: кировчанка Екатерина Бехтерева категория 1994 – 1990 г. р. и Лилия Перетурина, 1989 – 1985 г. р. Бронзовым призером в категории 1994 – 1990 г. р. стала Татьяна Воробьева (обе из филиала «Удмуртэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье»).

Лучшими в командах по итогам индивидуальных зачетов признаны Наталья Жильцова («Россети Центр и Приволжье») и Михаил Герасимов («Россети Центр»).

18+