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На «Розе Хутор» появилась медаль знаменитой спортсменки из Удмуртии Галины Кулаковой

16:00, 18 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
На «Розе Хутор» появилась медаль знаменитой спортсменки из Удмуртии Галины Кулаковой
16:00, 18 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
42
0
#лыжи\n#Олимпиада в Сочи\n#медали\n#Галина Кулакова
Фото: Катрина Селезнева
42
0

Дата открытия приурочена к десятилетию сочинской Олимпиады.

Сочи. Краснодарский край. 17 февраля на аллее спортивной славы в Сочи состоялась торжественная церемония открытия медали знаменитой спортсменки из Удмуртии Галины Алексеевны Кулаковой. Об этом сообщила заместитель председателя постоянной комиссии Госсовета по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Катрина Селезнева.

Переговоры о появлении медали Галины Алексеевны вёл Олимпийский совет Удмуртии, отмечает Катрина Селезнева. В результате дату открытия медали приурочили к десятилетию сочинской Олимпиады.

Среди регалий Галины Кулаковой – 4-кратная олимпийская чемпионка, 5-кратная чемпионка мира, 39-кратная чемпионка СССР по лыжному спорту.

16:00, 18 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
42
0
#лыжи\n#Олимпиада в Сочи\n#медали\n#Галина Кулакова