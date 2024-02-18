На «Розе Хутор» появилась медаль знаменитой спортсменки из Удмуртии Галины Кулаковой

Сочи. Краснодарский край. 17 февраля на аллее спортивной славы в Сочи состоялась торжественная церемония открытия медали знаменитой спортсменки из Удмуртии Галины Алексеевны Кулаковой. Об этом сообщила заместитель председателя постоянной комиссии Госсовета по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Катрина Селезнева.

Переговоры о появлении медали Галины Алексеевны вёл Олимпийский совет Удмуртии, отмечает Катрина Селезнева. В результате дату открытия медали приурочили к десятилетию сочинской Олимпиады.

Среди регалий Галины Кулаковой – 4-кратная олимпийская чемпионка, 5-кратная чемпионка мира, 39-кратная чемпионка СССР по лыжному спорту.