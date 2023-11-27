Команда Удмуртии взяла золото в волейболе сидя в «Кубке Защитников Отечества»

Уфа. Башкортостан. Жители Удмуртии завоевали все виды медалей на вторых Межрегиональных соревнованиях «Кубок Защитников Отечества». Об этом сообщает пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» в Удмуртии.

Состязания прошли с 20 по 23 ноября в Уфе. Всего в них участвовали более 100 ветеранов СВО из Приволжского и Уральского федеральных округов. Победителями и призерами соревнований стали больше 70 человек..

Команда удмуртских спортсменов, состоящая из Алексея Болотова, Владимира Семенова, Ивана Белкина, Никиты Кедрина, Игоря Коренева и Виктора Дударева победила в волейболе сидя. Также Алексей Болотов занял второе место в стрельбе из лука из положения сидя.

По данным пресс-службы администрации Сарапула, удмуртские спортсмены Альберт Зайнуллин и Михаил Ишков завоевали бронзовые медали в армрестлинге и пулевой стрельбе соответственно.