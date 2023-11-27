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Команда Удмуртии взяла золото в волейболе сидя в «Кубке Защитников Отечества»

16:00, 27 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Команда Удмуртии взяла золото в волейболе сидя в «Кубке Защитников Отечества»
16:00, 27 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#СВО\n#спорт\n#медали\n#соревнования\n#победители
Фото: пресс-служба администрации Сарапула
188
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В личном зачете ветераны СВО завоевали медали в стрельбе из лука, пулевой стрельбе и армрестлинге.

Уфа. Башкортостан. Жители Удмуртии завоевали все виды медалей на вторых Межрегиональных соревнованиях «Кубок Защитников Отечества». Об этом сообщает пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» в Удмуртии.

Состязания прошли с 20 по 23 ноября в Уфе. Всего в них участвовали более 100 ветеранов СВО из Приволжского и Уральского федеральных округов. Победителями и призерами соревнований стали больше 70 человек..

Команда удмуртских спортсменов, состоящая из Алексея Болотова, Владимира Семенова, Ивана Белкина, Никиты Кедрина, Игоря Коренева и Виктора Дударева победила в волейболе сидя. Также Алексей Болотов занял второе место в стрельбе из лука из положения сидя.

По данным пресс-службы администрации Сарапула, удмуртские спортсмены  Альберт Зайнуллин и Михаил Ишков завоевали бронзовые медали в армрестлинге и пулевой стрельбе соответственно. 

16:00, 27 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
188
0
#Удмуртия\n#СВО\n#спорт\n#медали\n#соревнования\n#победители