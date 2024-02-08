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В Балезинском районе Удмуртии простились с погибшим на СВО земляком

12:55, 08 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Балезинском районе Удмуртии простились с погибшим на СВО земляком
12:55, 08 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
433
0
#СВО\n#прощание\n#медали\n#Балезинский район
Фото: unsplash.com (Дэвид Томасети)
433
0

Сергей Стародумов награждён медалью Жукова.

Балезино. Удмуртия. В Балезинском районе Удмуртии простились с местным жителем, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава района Юрий Новойдарский на своей странице «ВКонтакте».

За образцовое командование Сергея Стародумова наградили медалью Жукова, медалью «За воинскую доблесть» II степени и медалью «Участнику СВО». Кроме того, за проявленные мужество и отвагу старшего сержанта представили к ордену Мужества.

Похороны бойца прошли со всеми воинскими почестями. Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким погибшего. Помощь семье Сергея Стародумова оказывается в полном объёме.

12:55, 08 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
433
0
#СВО\n#прощание\n#медали\n#Балезинский район