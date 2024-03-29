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13 медалей завоевали спортсмены Удмуртии на Зимних играх паралимпийцев 

09:40, 29 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
13 медалей завоевали спортсмены Удмуртии на Зимних играх паралимпийцев 
09:40, 29 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
129
0
#Паралимпиада\n#медали\n#Удмуртия
Фото: arzik2
129
0

Представители региона стали первыми в лыжной эстафете, спринте, гонках на 20 км, биатлоне — индивидуальной гонке на 12,5 и 7,5 км.

Ижевск. Удмуртия. Спортсмены Удмуртии завоевали 13 медалей на Зимних играх паралимпийцев. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

Золотую медаль спортсмены получили в лыжной эстафете, спринте, гонках на 20 км; биатлоне — индивидуальной гонке на 12,5 и 7,5 км. 

Второе место у представителей Удмуртии в лыжных гонках на 10 км и горнолыжном спорте — супер-гиганте и супер-комбинации. Бронзу паралимпийцы завоевали в открытой и смешанной эстафетах, следж-хоккее и биатлоне — индивидуальная гонка и спринт.

Александр Бречалов выразил поздравления всей команде Удмуртии — Владиславу Лекомцеву, Валентине Переносовой, Руслану Сидорову, Никите Снигиреву, Владиславу Потапову, Владимиру Чайникову, Александру Вилкову, Юлии Мосовой, Денису Перевозчикову, следж-хоккеистам команды «Удмуртия». 

09:40, 29 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
129
0
#Паралимпиада\n#медали\n#Удмуртия