Реконструкция ЛД «Ижсталь» началась в столице Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии начался долгожданный капитальный ремонт ледового дворца «Ижсталь». Об этом написал в соцсетях глава республики Александр Бречалов.

«Закрываем лёд на ремонт. Начинаем реконструкцию ледового дворца «Ижсталь». Минстрой республики выдал все необходимые разрешения. Рабочие уже демонтируют кровлю», — написал чиновник.

Он рассказал, что в планах на 2022 год — ремонт крыши и установка огнезащиты металлических конструкций.

Проект реконструкции ледового дворца включает обновлённое ледовое поле 30х60 метров, замену облицовки фасада, мест на трибунах, кровли, витражей, обустройство 11 раздевалок, тренажёрных и броскового зала, создание доступной среды.

«Работаем над тем, чтобы в 2023-2024 годах объект попал в Федеральную инвестиционную программу. На «Ижстали» занимались около 1200 спортсменов. Уверен, после ремонта наша ледовая команда станет еще больше», — написал Бречалов.

Напомним, ранее вопрос о выделении федеральных средств обсуждался с вице-премьером страны Дмитрием Чернышенко.

На время ремонта здания спортсменов перераспределят для тренировок на другие ледовые объекты региона.