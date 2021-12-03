Хоккеисты «Ижстали» одержали дома победу над ЦСК ВСС из Самары

Встреча завершилась со счётом 4:3.

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» обыграли на домашнем льду соперника из Самары. Как сообщила пресс-служба команды, встреча с ЦСК ВВС в рамках Париматча ВХЛ – Кубка Шёлкового пути завершилась со счётом 4:3. Команды занимают две последние строчки в турнирной таблице.

«Поначалу для хозяев всё складывалось хорошо. На 5-й минуте матча Вячеслав Коротин броском от синей линии счет открыл. Во втором периоде Валентин Макаров на добивании удвоил преимущество хозяев. Гости ответили голом, который судьи после видеопросмотра не засчитали – забит ногой. Заключительную двадцатиминутку ижевчане начали с реализации большинства <…> Но гости вдруг прибавили в скорости и заиграли расслаблено и более уверенно», — говорится в сообщении.

Интрига сохранялась до финальной сирены. «Ижсталь» выстояла и одержала столь нужную для себя победу.

«Игра оставила двоякое впечатление. Старались, выполняли задание, но после счёта 3:0 начали позволять себе грубые ошибки, которые едва не привели, скажем так, к печальному исходу. Но нашли в себе силы, сконцентрировались в концовке – где-то вратарь выручил, где-то сами игроки отпластались. Победа есть победа. Она нужна нам как воздух. Может, в какой-то мере, и хорошо, что проявились ошибки именно сейчас, чтобы не совершать их в следующих матчах», — отметил в послематчевой пресс-конференции главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.