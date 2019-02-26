Ледовый дворец «Ижсталь» и бассейн на улице Советской должны сдать в 2020 году

О сроках ремонта и строительства заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. Реконструкцию ледового дворца «Ижсталь» должны завершить в столице Удмуртии в 2020 году. Об этом глава республики Александр Бречалов заявил во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда – Ижевск» во вторник, 26 февраля.

«Реконструкция ледового дворца «Ижсталь» начнётся в этом году. У нас есть два варианта, как мы это будем делать. И задача — сезон 2020-2021 года уже начать в отремонтированном ледовом дворце», — заявил Бречалов.

Он также прокомментировал распространённые в соцсетях слухи о том, что правительство Удмуртии не поддерживает финансово «ледовую дружину».

«Дорогие друзья, по хоккейному клубу «Ижсталь» мы полностью выполняем все финансовые обязательства, начиная от съёма квартиры для игроков, заканчивая заработной платой и обеспечением поездки на игры. Да, по сравнению с прошлым сезоном мы урезали бюджет. Это было связано в целом с положением в республике. Но команду мы сохранили. Никаких сейчас проблем, кроме того, что не всегда, мягко говоря, выигрываем, у команды нет. Она полностью обеспечена», — отметил глава Удмуртии.

Также руководитель региона прокомментировал ситуацию с долгостроем — 50-метровым бассейном на улице Советской в Ижевске.

«У нас были отношения с академией Александра Попова, но наши партнёры отказались от реализации проекта ввиду его сложности. Но в этом году мы в любом случае выходим на стройку. Сейчас корректируем проектно-сметную документацию и меняем решение по оборудованию. Также в 2020 году мы его точно должны сдать. Будем делать своими силами с поддержкой Газпрома», — сказал Александр Бречалов.