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Реконструкция ЛД «Ижсталь» начнется в первом квартале 2019 года

16:50, 27 июля, 2018
Георгий Поветкин
16:50, 27 июля, 2018
Георгий Поветкин
486
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#спорт\n#благоустройство\n#Правительство\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#реконструкция
Фото: ИА "Сусанин"
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Работы будут проведены за счет частных средств.

Ижевск. Удмуртия. Реконструкция ледового дворца «Ижсталь» начнется в первом квартале 2019 года. Работы будут проведены за счет частных средств, написал на своей странице в Инстаграме первый вице-премьер республиканского правительства Александр Свинин.

 «Реконструкция арены начнётся в первом квартале 2019 года за счёт частных средств», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее власти Удмуртии заявили о том, что намерены благоустроить территорию у ледового дворца до 2020 года. Речь идет о новом скейтпарке, ледовой арене, бассейне, теннисных кортах и стадионе «Зенит».

«Мы хотим с этой территорией, которая есть рядом с «Ижсталью», сделать полноценный спортивный квартал, где будет ряд объектов доступных всем жителям республики. С другой стороны, он будет благоустроен в одном стиле, чтобы создавалась атмосфера единого комплекса. При этом все это сделать мы хотим за частные деньги», - рассказал журналистам первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин. Первая часть, которую планируется благоустроить – это скейтпарк, о нем говорилось ранее. Вторая часть – это ледовая арена. Третья – «новый старый бассейн». Затем планируют улучшить территорию теннисных кортов. «Все это будет реализовано поэтапно», - рассказал журналистам в июне этого года Александр Свинин.

Ранее также стало известно о том, что КСК «Зенит» безвозмездно отдал земельный участок рядом с ледовым дворцом в собственность Удмуртии. Землю передадут в бессрочное пользование ЛД.

16:50, 27 июля, 2018
Георгий Поветкин
486
0
#спорт\n#благоустройство\n#Правительство\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#реконструкция

 

 

 


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