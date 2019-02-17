На данный момент программа состоит из 4-часового праздника, который пройдет на территории ледового дворца столицы Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» планирует отметить 60-летний юбилей 28 апреля. На данный момент программа состоит из 4-часового праздника, который пройдет в ледовом дворце столицы Удмуртии, сообщает официальный сайт команды.

Планируется, что гости праздника смогут посетить мастер-классы с хоккеистами и ветеранами клуба для воспитанников школы хоккея, пресс-конференцию с участием ветеранов «Ижстали», автограф-сессии.

Также запланировано проведение матча, в котором сойдутся «Звезды Ночной лиги» и «Сборная «Золотой шайбы», а также игра «Ветераны Ижстали» против «Ветеранов «Прогресса».

«В течение всего дня в Ледовом дворце «Ижсталь» и на прилегающей территории будут установлены интерактивные площадки, фотозоны и фотовыставки, будут проходить показательные выступления спортсменов и артистов», - говорится в сообщении.

По информации организаторов, программа праздника, который пройдет с 13:00 до 17:00, наполняется и будет дорабатывается.