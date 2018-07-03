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Хоккейный клуб «Ижсталь» может возглавить Вадим Шахрайчук

13:59, 03 июля, 2018
Георгий Поветкин
13:59, 03 июля, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#Украина\n#хоккей\n#Удмуртия
Фото: HC GENERALS KIEV
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Об этом на встрече с болельщиками клуба заявил директор клуба Константин Билан.

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» может возглавить Вадим Шахрайчук. Об этом на встрече с болельщиками клуба заявил директор команды Константин Билан, сообщает пресс-служба «сталеваров».

На данный момент этот вопрос находится в стадии одобрения.

«Константин Владимирович (Билан – прим. ред.) видит на этом посту известного хоккеиста В.В.Шахрайчука. Несмотря на отсутствие тренерского опыта, по мнению Билана, к нему подтянутся молодые перспективные хоккеисты», - говорится в сообщении на официальном сайте «Ижстали».

Напомним, ранее информация о том, что Шахрайчук возглавит «Ижсталь» появилась в том числе на официальном сайте ВХЛ, однако позднее новость со многих ресурсов была удалена. В прошлом сезоне наставником клуба из столицы Удмуртии был Сергей Душкин.

Ранее Шахрайчук возглавлял киевский хоккейный клуб «Дженералз». Под руководством специалиста команда дошла до финала плей-офф, где проиграла Донбассу.

13:59, 03 июля, 2018
Георгий Поветкин
253
0
#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#Украина\n#хоккей\n#Удмуртия

 

 

 


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