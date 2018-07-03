Об этом на встрече с болельщиками клуба заявил директор клуба Константин Билан.

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» может возглавить Вадим Шахрайчук. Об этом на встрече с болельщиками клуба заявил директор команды Константин Билан, сообщает пресс-служба «сталеваров».

На данный момент этот вопрос находится в стадии одобрения.

«Константин Владимирович (Билан – прим. ред.) видит на этом посту известного хоккеиста В.В.Шахрайчука. Несмотря на отсутствие тренерского опыта, по мнению Билана, к нему подтянутся молодые перспективные хоккеисты», - говорится в сообщении на официальном сайте «Ижстали».

Напомним, ранее информация о том, что Шахрайчук возглавит «Ижсталь» появилась в том числе на официальном сайте ВХЛ, однако позднее новость со многих ресурсов была удалена. В прошлом сезоне наставником клуба из столицы Удмуртии был Сергей Душкин.

Ранее Шахрайчук возглавлял киевский хоккейный клуб «Дженералз». Под руководством специалиста команда дошла до финала плей-офф, где проиграла Донбассу.