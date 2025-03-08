Ува. Удмуртия. В Уве начались строительные работы по возведению детской школы искусств. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказал глава Увинского района Владимир Головин.

«Начинается реализация крупного социального проекта – строительства детской школы искусств, которую наши жители ждут уже многие годы», – поделился глава.

Строительство должны завершиться до 1 декабря 2026 года. В школе будет три этажа, общая площадь составит почти 2,5 тыс. квадратных метров.

Напомним, ранее некоторых жителей села возмутило место, где решили строить школу искусств – недалеко от Увинской районной больницы, на территории которой работает морг. В пресс-службе Увинского района ответили, что дети с моргом никак контактировать не будут и даже не узнают о его существовании, если родители не будут на этом акцентировать внимание детей.