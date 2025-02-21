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Жители Увы возмутились строительством детской школы искусств рядом с моргом

16:30, 21 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Жители Увы возмутились строительством детской школы искусств рядом с моргом
16:30, 21 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
18
0
#Ува\n#Удмуртия\n#строительство\n#морг\n#Детская школа искусств
Источник фото: Яндекс карты
18
0

Муниципалитет попросил не акцентировать внимание детей на соседстве с этим учреждением.

Ува. Удмуртия. Жителей Увы возмутила идея строительства детской школы искусств около морга. 

В группе администрации Увинского района в соцсети «ВКонтакте» жителям Увы рассказали, что из-за начала строительства детской школы искусств парковка транспорта между детским садом №4 и бывшим магазином «Водолей» будет недоступна. Водителей попросили заранее планировать свои маршруты и найти альтернативные места для парковки. 

Помимо того, что люди оказались недовольны отсутствием парковочных мест, они возмутились созданию учреждения дополнительного образования рядом с моргом. 

«Вы серьёзно? Так рядом больница, морг в 20 метрах. Неужели нет более подходящего места?» — написала Екатерина. 

Рядом с участком, где планируется построить школу искусств, располагается Увинская районная больница, на территории которой работает морг. Жительница Увы Светлана отметила, что рядом находится детский сад, и никого такое соседство на протяжении многих лет не смущало. 

«Меня смущает, что окна школы будут смотреть на морг. Между д/садом и моргом стоит хотя бы инф. отделение», — прокомментировала Екатерина. 

Администрация Увинского района ответила односельчанам. 

«Если не акцентировать внимание детей на том, где находится морг, они и знать об этом не будут. Не думаем, что каждый родитель разговаривает с детьми о морге», — сообщила пресс-служба муниципалитета. 

Также в администрации района заявили, что ритуальные машины заезжают на территорию больницы со стороны улицы Красной, поэтому дети также не будут их видеть.  

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16:30, 21 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
18
0
#Ува\n#Удмуртия\n#строительство\n#морг\n#Детская школа искусств