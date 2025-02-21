Ува. Удмуртия. Жителей Увы возмутила идея строительства детской школы искусств около морга.

В группе администрации Увинского района в соцсети «ВКонтакте» жителям Увы рассказали, что из-за начала строительства детской школы искусств парковка транспорта между детским садом №4 и бывшим магазином «Водолей» будет недоступна. Водителей попросили заранее планировать свои маршруты и найти альтернативные места для парковки.

Помимо того, что люди оказались недовольны отсутствием парковочных мест, они возмутились созданию учреждения дополнительного образования рядом с моргом.

«Вы серьёзно? Так рядом больница, морг в 20 метрах. Неужели нет более подходящего места?» — написала Екатерина.

Рядом с участком, где планируется построить школу искусств, располагается Увинская районная больница, на территории которой работает морг. Жительница Увы Светлана отметила, что рядом находится детский сад, и никого такое соседство на протяжении многих лет не смущало.

«Меня смущает, что окна школы будут смотреть на морг. Между д/садом и моргом стоит хотя бы инф. отделение», — прокомментировала Екатерина.

Администрация Увинского района ответила односельчанам.

«Если не акцентировать внимание детей на том, где находится морг, они и знать об этом не будут. Не думаем, что каждый родитель разговаривает с детьми о морге», — сообщила пресс-служба муниципалитета.

Также в администрации района заявили, что ритуальные машины заезжают на территорию больницы со стороны улицы Красной, поэтому дети также не будут их видеть.