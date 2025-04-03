Ижевск. Удмуртия. В Ижевске после апелляционного представления прокурора адвокату заменили условный срок на реальное лишение свободы. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

Напомним, адвокат был задержан в мае 2023 года сотрудниками УФСБ РФ по Удмуртии. Вместе со своим коллегой он подозревался в намерении совершить хищение 20 млн рублей у своей клиентки под предлогом подкупить должностных лиц правоохранительных органов, Нотариальной палаты Удмуртии. По причине задержания им удалось похитить только 10 млн рублей. Кроме того, у мужчины в доме были обнаружены патроны к огнестрельному оружию.

В ноябре 2024 года подсудимому назначили наказание в виде четырёх с половиной лет лишения свободы условно. С этим не согласился прокурор и обжаловал приговор.

По версии государственного обвинителя, у подсудимого была разработана преступная схема. Являясь адвокатом, он неоднократно вводил потерпевшую в заблуждение относительно своих действий, придавал правомерный вид факту получения от потерпевшей денег.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора и изменил приговор подсудимого на реальное лишение свободы в колонии общего режима сроком на четыре с половиной года, а также с запретом заниматься адвокатской деятельностью ещё на два года.