Ижевск. Удмуртия. Жительницу Ижевска задержали за воровство денег у фирмы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Женщина работала бухгалтером в одной из оптово-розничных организации города. У неё был доступ к расчётному счёту компании. С января 2021 года по декабрь 2025-го она периодически отправляла оттуда деньги на свои счета и тратила их на себя.

Общая сумма ущерба превысила один миллион рублей.

На бухгалтера завели уголовное дело по 4 части статьи 160 УК РФ (Присвоение в особо крупном размере).

Женщине выдали подписку о невыезде.