Бухгалтера из Ижевска подозревают в краже у фирмы более миллиона рублей

13:25, 20 марта, 2026
Максим Александров
Бухгалтера из Ижевска подозревают в краже у фирмы более миллиона рублей
13:25, 20 марта, 2026
Максим Александров
167
0
#Ижевск\n#кража\n#деньги\n#мошенничество
Источник фото: ИА «Сусанин»
167
0

Четыре года она отправляла деньги с расчётного счёта компании на свой.

Ижевск. Удмуртия. Жительницу Ижевска задержали за воровство денег у фирмы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Женщина работала бухгалтером в одной из оптово-розничных организации города. У неё был доступ к расчётному счёту компании. С января 2021 года по декабрь 2025-го она периодически отправляла оттуда деньги на свои счета и тратила их на себя. 

Общая сумма ущерба превысила один миллион рублей.

На бухгалтера завели уголовное дело по 4 части статьи 160 УК РФ (Присвоение в особо крупном размере).

Женщине выдали подписку о невыезде.

13:25, 20 марта, 2026
Максим Александров
167
0
#Ижевск\n#кража\n#деньги\n#мошенничество