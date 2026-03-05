Ижевск. Удмуртия. Сотрудники УФСБ по Удмуртии пресекли противоправную деятельность семи жителей региона, причастных в составе группы лиц по предварительному сговору к хищению бюджетных денежных средств в особо крупном размере, выделенных в качестве меры поддержки индивидуальной предпринимательской деятельности.

Установлено, что фигуранты путём представления в КУ УР «Республиканский центр социальных выплат» заведомо фиктивных документов о намерении осуществлять предпринимательскую деятельность незаконно заключили социальные контракты и получили бюджетные денежные средства в сумме 1,5 млн рублей, выделенные в соответствии с постановлением правительства УР, которые в последующем обналичили и использовали на личные цели.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по УР, обвиняемым избрали меру пресечения, связанную с изоляцией от общества.