Ижевск. Удмуртия. Уроженца Казахстана, который обслуживал сим-боксы, задержали в Ижевске. Об этом сообщает МВД по Удмуртии.

20-летний молодой человек приехал в Ижевск в начале марта. Кураторы указали ему снять квартиру, где он разместил оборудование.

Его задачей было следить за работой сим-боксов, чтобы злоумышленники могли спокойно выманивать деньги у граждан по телефону.

Когда силовики нагрянули с обыском, в съёмном жилье нашли целый арсенал для обмана: сим-боксы, сим-карты и gsm-шлюзы (гсм-шлюзы, глобальная система мобильной связи).

Завели уголовное дело. Статья — незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции (ч. 2 ст. 274.3 УК РФ).

Парня отправили под арест. Иностранцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.