В Ижевске задержали иностранца, который обслуживал оборудование для мошеннических звонков

09:50, 24 марта, 2026
Максим Александров
#Ижевск\n#Казахстан\n#мошенничество
Источник фото: МВД по Удмуртии
Уроженцу Казахстана грозит до пяти лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. Уроженца Казахстана, который обслуживал сим-боксы, задержали в Ижевске. Об этом сообщает МВД по Удмуртии. 

20-летний молодой человек приехал в Ижевск в начале марта. Кураторы указали ему снять квартиру, где он разместил оборудование. 

Его задачей было следить за работой сим-боксов, чтобы злоумышленники могли спокойно выманивать деньги у граждан по телефону.

Когда силовики нагрянули с обыском, в съёмном жилье нашли целый арсенал для обмана: сим-боксы, сим-карты и gsm-шлюзы (гсм-шлюзы, глобальная система мобильной связи).

Завели уголовное дело. Статья — незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции (ч. 2 ст. 274.3 УК РФ). 

Парня отправили под арест. Иностранцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

