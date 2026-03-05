Ижевск. Удмуртия. Паре застройщиков из Удмуртии грозит до десяти лет колонии за аферу со строительством малоэтажных домов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.

С декабря 2023 по июль 2024 года супруги руководили двумя частными компаниями и брали заказы на строительство малоэтажных домов. С клиентами они заключали договоры и требовали полную оплату. Люди доверяли, некоторые даже оформляли кредиты в банках, чтобы рассчитаться.

Работу строители только имитировали. На участках могли залить фундамент, а потом стройка замирала. На просьбы заказчиков подрядчики придумывали отговорки: то сроки сдвигали, то находили причины приостановки строительства. В итоге люди не получали ни готового жилья, ни потраченных денег.

Аферу раскрыли оперативники управления экономической безопасности МВД по Удмуртии. Сейчас следователи собирают доказательства и проводят экспертизы. В деле уже 23 потерпевших, сумма ущерба более 57 млн рублей. Супругам грозит до десяти лет колонии.

Напомним, с 20 января Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, ведёт приём заявлений от граждан для включения их в список пострадавших от действий застройщиков индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Летом «Сусанин» побывал на митинге обманутых жильцов.