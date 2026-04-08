Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Сотрудника центра одарённых детей в Ижевске обвинили в мошенничестве на 2,2 млн рублей

11:41, 08 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Сотрудника центра одарённых детей в Ижевске обвинили в мошенничестве на 2,2 млн рублей
11:41, 08 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
28
0
#Ижевск\n#мошенничество\n#УФСБ по Удмуртии
Источник фото: ИИ
28
0

Следствие считает, что он вынес компьютерную технику и продал её.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начальника отдела Регионального образовательного центра одарённых детей задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии, фигуранта обвиняют в хищении имущества на общую сумму в 5,9 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Образование».

Установлено, что подозреваемый из корыстной заинтересованности путём обмана и злоупотребления доверием со стороны руководства образовательной организации под предлогом проведения ремонтных работ похитил компьютерную технику, которую в последствии продал третьим лицам.

Общая сумма причинённого учреждению ущерба превысила 2,2 миллиона рублей, что является особо крупным размером.

Как сообщила пресс-служба СУ СК по УР в отношении 29-летнего фигуранта возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». Его поместили в СИЗО.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

11:41, 08 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
28
0
#Ижевск\n#мошенничество\n#УФСБ по Удмуртии