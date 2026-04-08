Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начальника отдела Регионального образовательного центра одарённых детей задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии, фигуранта обвиняют в хищении имущества на общую сумму в 5,9 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Образование».

Установлено, что подозреваемый из корыстной заинтересованности путём обмана и злоупотребления доверием со стороны руководства образовательной организации под предлогом проведения ремонтных работ похитил компьютерную технику, которую в последствии продал третьим лицам.

Общая сумма причинённого учреждению ущерба превысила 2,2 миллиона рублей, что является особо крупным размером.

Как сообщила пресс-служба СУ СК по УР в отношении 29-летнего фигуранта возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». Его поместили в СИЗО.