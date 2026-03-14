Интернет-мошенники «запустили» очередную схему обмана на маркетплейсах. Министерство цифрового развития Удмуртской Республики предупреждает об этом в соцсетях.

Суть в том, что злоумышленники получают доступ к легальным аккаунтам продавцов на маркетплейсах и размещают объявления о продаже товаров с максимальными скидками. В описании они ограничивают срок действия акции и оставляют номер телефона или контакт в мессенджере для срочного оформления заказа. Когда заинтересовавшийся покупатель переходит в сторонний канал, ему отправляют ссылку на якобы страницу «оформления» или «резервирования» заказа. Но это фишинговый сайт, где у пользователя пытаются похитить данные банковской карты.

В Минцифры напоминают, что как только потенциальная жертва мошенников покидает платформу маркетплейса, то пользователь теряет встроенные механизмы защиты легального продавца интернет-магазина: безопасную оплату, систему арбитража и контроль со стороны самой площадки.

Ни в коем случае нельзя переводить общение с продавцом в сторонние мессенджеры и проводить оплату по ссылке вне маркетплейса.

Также обязательно обращайте внимание на необоснованно крупные скидки и необычные условия покупки. Мошенники создают ощущение выгодной сделки и срочности, чтобы человек принимал решение о покупке, не задумываясь о последствиях.