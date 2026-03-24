В Ижевске задержали женщину, которая подменяла товары в пункте выдачи заказов

14:04, 24 марта, 2026
Максим Александров
В Ижевске задержали женщину, которая подменяла товары в пункте выдачи заказов
14:04, 24 марта, 2026
Максим Александров
#Ижевск\n#МВД по Удмуртии\n#мошенничество
Источник фото: МВД по Удмуртии
Вместо ювелирных украшений она отдавала на возврат бижутерию.

Ижевск. Удмуртия. Жительницу Ижевска задержали за мошенничество с ювелиркой, которую она подменяла на бижутерию. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Женщина уже попадала в поле зрения полиции. Она заказывала на маркетплейсе ювелирные украшения. Прямо в пункте выдачи она подменяла дорогие изделия на бижутерию и оформляла возврат. 

Полиция выявила четыре таких эпизода. Общий ущерб — более 80 тыс. рублей.

Женщине выдали подписку о невыезде. Ей грозит до двух лет лишения свободы по статье о мошенничестве (ч.1 ст.159 УК РФ).

14:04, 24 марта, 2026
Максим Александров
#Ижевск\n#МВД по Удмуртии\n#мошенничество