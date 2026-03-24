Ижевск. Удмуртия. Жительницу Ижевска задержали за мошенничество с ювелиркой, которую она подменяла на бижутерию. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Женщина уже попадала в поле зрения полиции. Она заказывала на маркетплейсе ювелирные украшения. Прямо в пункте выдачи она подменяла дорогие изделия на бижутерию и оформляла возврат.

Полиция выявила четыре таких эпизода. Общий ущерб — более 80 тыс. рублей.

Женщине выдали подписку о невыезде. Ей грозит до двух лет лишения свободы по статье о мошенничестве (ч.1 ст.159 УК РФ).