Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Жительница Ижевска оформила пять микрозаймов по чужому паспорту и украла деньги с найденной карты

12:20, 25 марта, 2026
Максим Александров
Жительница Ижевска оформила пять микрозаймов по чужому паспорту и украла деньги с найденной карты
#Ижевск\n#мошенничество\n#микрозаймы\n#кража
Источник фото: ИИ
Вещи нашёл на улице знакомый женщины и отдал ей.

Ижевск. Удмуртия. Безработную жительницу Ижевска подозревают в краже денег с банковской карты и оформлении кредитов на незнакомца. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

Всё началось в конце 2025 года, когда знакомый передал даме банковскую карту, сим-карту и паспорт. Это он нашёл на улице в Устиновском районе. 

Женщина не растерялась. Вставила сим-карту в телефон, получила доступ к приложению банка и перевела своим друзьям 13 900 рублей.

На этом она не остановилась. Используя данные владельца паспорта, женщина через интернет оформила в микрофинансовых организациях сразу пять займов на сумму 74 тыс. рублей. 

Эти деньги тоже ушли на счета приятелей. Потом злоумышленница потратила их на себя. 

Возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве (ч.1 ст.159 УК РФ). Женщине выдали подписку о невыезде.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

