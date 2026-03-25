Вещи нашёл на улице знакомый женщины и отдал ей.
Ижевск. Удмуртия. Безработную жительницу Ижевска подозревают в краже денег с банковской карты и оформлении кредитов на незнакомца. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Всё началось в конце 2025 года, когда знакомый передал даме банковскую карту, сим-карту и паспорт. Это он нашёл на улице в Устиновском районе.
Женщина не растерялась. Вставила сим-карту в телефон, получила доступ к приложению банка и перевела своим друзьям 13 900 рублей.
На этом она не остановилась. Используя данные владельца паспорта, женщина через интернет оформила в микрофинансовых организациях сразу пять займов на сумму 74 тыс. рублей.
Эти деньги тоже ушли на счета приятелей. Потом злоумышленница потратила их на себя.
Возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве (ч.1 ст.159 УК РФ). Женщине выдали подписку о невыезде.
