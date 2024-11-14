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Условный срок получил экс-адвокат из Ижевска за хищение у клиентки 10 млн рублей

12:10, 14 ноября, 2024
Условный срок получил экс-адвокат из Ижевска за хищение у клиентки 10 млн рублей
12:10, 14 ноября, 2024
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#адвокат\n#приговор
Источник фото: пресс-служба судейского сообщества Удмуртии
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Сумма могла быть и больше, но обвиняемые были задержаны сотрудниками ФСБ.

Ижевск. Удмуртия. Бывший адвокат из Ижевска получил условный срок за покушение на мошенничество и незаконное хранение боеприпасов. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Вместе с другим адвокатом обвиняемый, пользуясь доверием своей клиентки, «совершили действия, непосредственно направленные на хищение её денежных средств в размере 20 000 000 рублей». По данным СУ СКР по УР, потерпевшей обещали, что деньги передадут должностным лицам правоохранительных и судебных органов за вынесение решений в интересах женщины. 

В мае 2023 года мужчину задержали сотрудники УФСБ РФ по Удмуртии, поэтому довести дело до конца они не успели. Фактически у клиентки удалось похитить 10 млн рублей.

Дома, теперь уже у бывшего адвоката, также нашли патроны к огнестрельному оружию.

В суде мужчина признал вину по всем эпизодам, принес извинения потерпевшей. В итоге подсудимому назначили 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью 2 года.

12:10, 14 ноября, 2024
403
0
#адвокат\n#приговор