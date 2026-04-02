Селты. Удмуртия. Братья-продавцы одежды из Волгограда оформили на пенсионера из Селтинского района кредит на 80 тыс. рублей. Об этом сообщает МВД по Удмуртии

Инцидент произошёл в июне 2025 года. В деревню приехали двое парней. Они продавали одежду и обувь. Пенсионер решил купить куртку и ботинки. Цена оказалась завышена в несколько раз.

Денег у покупателя не хватало. Продавцы предложили выход: попросили паспорт. Позже братья без его ведома оформили онлайн-кредит. Деньги забрали себе. Обман раскрылся, когда банк заблокировал счета пенсионера за неуплату.

Подозреваемых задержали. Ими оказались два брата — 1998 и 2003 годов рождения. Оба родом из Волгоградской области.

Их поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Полиция проверяет, причастны ли братья к другим похожим преступлениям.