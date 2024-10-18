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В Сарапуле устраняют утечку водопровода на улице Молодёжной

14:50, 18 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Сарапуле устраняют утечку водопровода на улице Молодёжной
14:50, 18 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
36
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#ЖКХ
Источник фото: Администрация Сарапула
36
0

Наблюдаются перебои с подачей холодной воды. 

Ижевск. Удмуртия. В Сарапуле на улице Молодёжной произошла утечка из водопровода, которая привела к перебоям подачи холодной воды. Рабочие устраняют дефект. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. 

Утром 18 октября подрядчик, ведущий работы по переврезке нового водопровода к системе водоснабжения, начал подачу поды. После опрессовки трубы произошла утечка. 

Перебои в подаче холодной воды наблюдаются в домах на улице Молодёжной, от улицы Фадеева до улицы Фрунзе. А также в микрорайоне «Элеконд».

Осуществляется подвоз воды. Бочка установлена на территории СГБ по ул. Молодежной, 7.

14:50, 18 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
36
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#ЖКХ