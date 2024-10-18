В Сарапуле устраняют утечку водопровода на улице Молодёжной

Ижевск. Удмуртия. В Сарапуле на улице Молодёжной произошла утечка из водопровода, которая привела к перебоям подачи холодной воды. Рабочие устраняют дефект. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Утром 18 октября подрядчик, ведущий работы по переврезке нового водопровода к системе водоснабжения, начал подачу поды. После опрессовки трубы произошла утечка.

Перебои в подаче холодной воды наблюдаются в домах на улице Молодёжной, от улицы Фадеева до улицы Фрунзе. А также в микрорайоне «Элеконд».

Осуществляется подвоз воды. Бочка установлена на территории СГБ по ул. Молодежной, 7.