Почти треть строителей в России работают в своей сфере более 10 лет

Россия. Авито Услуги и агентство маркетинговых исследований ORO выяснили, как выглядит российский рынок исполнителей услуг в сфере строительства. В опросе участвовали 10 тысяч провайдеров по всей России, занятых в сфере услуг. Среди 6,7 млн провайдеров на этом рынке 329 тыс. (5%) предоставляют услуги по строительству сооружений и строительным работам. 87% среди всех таких провайдеров — частные специалисты, и 13% приходятся на ИП и компании.

За год на рынке выполнили 29 млн заказов с общей выручкой 3283 млрд рублей.

Чаще всего мастера по строительству предлагают на рынке следующие услуги:

- строительство домов, коттеджей под ключ (22%);

- фасадные работы (12%);

- отопление, водоснабжение, канализация (11%).

37% среди всех мастеров работают в сфере более 10 лет, при этом 29% мастеров отрасли обладают опытом от трёх лет. В то же время новички с опытом меньше года составляют 2% от всех провайдеров.

В среднем в целом по стране на одного провайдера строительных услуг приходится 8 заказов в месяц, а средняя стоимость одного заказа по стране составляет 653 702 рубля. В то же время среднемесячная выручка мастеров в категории «Строительство» составляет порядка 660 000 рублей.

Самый популярный источник привлечения новых заказов — «сарафанное радио», так ответили 46% опрошенных провайдеров. 38% работают с постоянными клиентами, а 37% ищут новых клиентов на различных сервисах объявлений.

«Сейчас строительный рынок активно растет, все больше людей обращаются к провайдерам из данной категории. Это связано с активизацией строительства в весенне-летний период и увеличением интереса к различным видам работ. Таким образом, рост спроса на строительные услуги в России обусловлен как сезонной активностью, так и увеличением интереса к частному строительству и ремонту», — отметила Светлана Филимонова, руководитель категорий «Ремонт и строительство» на Авито Услугах.