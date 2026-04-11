Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле в Пасхальную ночь продлят работу общественного транспорта. Об этом сообщает администрация города.

В ночь с 11 на 12 апреля в праздник Светлого Христова Воскресения в храмах города пройдут ночные богослужения. Чтобы после них горожане смогли легко вернуться домой, по основным городским маршрутам организуют дополнительное движение автобусов.

Транспорт будет ждать прихожан на остановках, расположенных вблизи храмов.

Автобусы от храма Ксении Петербургской на улице Горького, 74 будут отъезжать с 02:30 до 02:50 12 апреля.

Время отправления транспорта от храма Серафима Саровского по улице Фурманова — с 02:00 до 02:20.

Транспорт от храма Николая Чудотворца по улице Раскольникова, 83 «а», храма Воскресения Христова по улице Гоголя, 1 «а» и Покровского кафедрального собора по улице Труда, 38 будет отправляться с 02:30 до 02:50.

Автобусы поедут по привычным городским маршрутам. Интервал движения может быть сокращён.

