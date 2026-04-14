В Сарапуле подрядчик начнёт ямочный ремонт на дорогах в объезд путепровода на Азина
11:34, 14 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Сарапул\n#Удмуртия\n#ямочный ремонт
Источник фото: ИА «Сусанин»
18 апреля движение по путепроводу закроют.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле выполнят ямочный ремонт дорог, по которым транспорт будет объезжать путепровод на улице Азина, который закроют на реконструкцию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Определён подрядчик, который залатает ямы на улицах Молодёжной, Индустриальной, Гончарова, Путейской, Советской, а также на Западном проезде. Подрядная организация приступит к устранению дефектов полотна в ближайшее время.

Напомним, с 18 апреля движение по мосту на улице Азина будет перекрыто в связи с капитальным ремонтом. Конструкции путепровода находятся в предаварийном состоянии. Для организации объездного движения в городе перенастраивают светофоры.

