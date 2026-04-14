Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле выполнят ямочный ремонт дорог, по которым транспорт будет объезжать путепровод на улице Азина, который закроют на реконструкцию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Определён подрядчик, который залатает ямы на улицах Молодёжной, Индустриальной, Гончарова, Путейской, Советской, а также на Западном проезде. Подрядная организация приступит к устранению дефектов полотна в ближайшее время.

Напомним, с 18 апреля движение по мосту на улице Азина будет перекрыто в связи с капитальным ремонтом. Конструкции путепровода находятся в предаварийном состоянии. Для организации объездного движения в городе перенастраивают светофоры.