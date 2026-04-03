Сарапул. Удмуртия. Асфальтобетонный завод в Сарапуле перевели на газ. Об этом сообщает «Газпром межрегионгаз Ижевск».

Ранее оборудование сарапульского завода работало на дизельном топливе. Теперь предприятие будет использовать газ для отопления и производственного цикла.

Изготовление асфальта довольно энергозатратно. Каждый месяц завод производит 6 тыс. т асфальта, которым потом ремонтируют дороги Удмуртии. Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» и АО «Газпром газораспределение Ижевск» Александр Черкашин отметил, что с переходом на сетевой газ затраты предприятия значительно уменьшатся, а экологическая обстановка улучшится.