Асфальтобетонный завод в Сарапуле перевели на газ

13:39, 03 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Асфальтобетонный завод в Сарапуле перевели на газ
#Сарапул\n#завод\n#газ
Источник фото: vk.com/gazprom_izhevskk
Его будут использовать для отопления и производственного цикла.

Сарапул. Удмуртия. Асфальтобетонный завод в Сарапуле перевели на газ. Об этом сообщает «Газпром межрегионгаз Ижевск». 

Ранее оборудование сарапульского завода работало на дизельном топливе. Теперь предприятие будет использовать газ для отопления и производственного цикла. 

Изготовление асфальта довольно энергозатратно. Каждый месяц завод производит 6 тыс. т асфальта, которым потом ремонтируют дороги Удмуртии. Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» и АО «Газпром газораспределение Ижевск» Александр Черкашин отметил, что с переходом на сетевой газ затраты предприятия значительно уменьшатся, а экологическая обстановка улучшится. 

