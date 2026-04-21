Сарапул. Удмуртия. Первые сутки после закрытия путепровода на улице Азина выявили серьёзные сбои в работе общественного транспорта. В администрацию Сарапула поступило около сотни обращений от горожан. Власти признали наличие проблем и пообещали ежедневно корректировать ситуацию.

Основные претензии касаются опозданий автобусов, длительного ожидания на остановках и того, что водители проезжают мимо новых остановочных пунктов. Особенно много нареканий вызвала остановка на улице Электрозаводской.

В муниципалитете отметили, что остановки у Кондитерской фабрики и на Электрозаводской работают в обязательном порядке для всех маршрутов, следующих по новой схеме. Если водитель проехал мимо — перевозчику грозит предписание.

По итогам совещания принят ряд оперативных решений:

— расписание и график движения корректируются ежедневно на основе мониторинга пассажиропотока. Автобусы № 19 и № 91 пока ходят полупустыми, тогда как на других направлениях транспорта не хватает;



— чтобы разгрузить проблемный перекрёсток Путейская — Гончарова и помочь автобусам соблюдать график, сокращено время зелёного сигнала светофора при выезде из микрорайона Дубровка;



—перевозчикам дано указание оперативно передавать актуальные данные в «Яндекс.Карты», так как сейчас информация в приложении может отображаться некорректно.



Напомним, перед закрытием путепровода на реконструкцию на прилегающих улицах перенастроили светофоры.