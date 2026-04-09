Сарапул. Удмуртия. С 15 апреля 2026 года в Сарапуле изменится стоимость проезда на регулируемых муниципальных маршрутах №39к и №51к. Цена одной поездки, а также провоза одной единицы багажа составит 45 рублей, сообщили в городской администрации.

Изменение тарифа введено на основании приказа Минстроя Удмуртии. Ранее на данных направлениях предельный тариф составлял 35 рублей.

Отметим, на нерегулируемых маршрутах общественного транспорта Сарапула стоимость проезда с 28 февраля составляет 50 рублей. Ранее перевозчики объясняли рост цен подорожанием топлива, запчастей и индексацией зарплат. При этом УФАС по Удмуртии выявило признаки сговора между тремя сарапульскими перевозчиками, которые дважды синхронно поднимали цену на проезд.