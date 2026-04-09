Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

В Сарапуле с 15 апреля изменится стоимость проезда на двух автобусных маршрутах

11:01, 09 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Сарапуле с 15 апреля изменится стоимость проезда на двух автобусных маршрутах
11:01, 09 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
128
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#проезд
Источник фото: ИА «Сусанин»
128
0

Плата установлена на уровне 45 рублей.

Сарапул. Удмуртия. С 15 апреля 2026 года в Сарапуле изменится стоимость проезда на регулируемых муниципальных маршрутах №39к и №51к. Цена одной поездки, а также провоза одной единицы багажа составит 45 рублей, сообщили в городской администрации.

Изменение тарифа введено на основании приказа Минстроя Удмуртии. Ранее на данных направлениях предельный тариф составлял 35 рублей.

Отметим, на нерегулируемых маршрутах общественного транспорта Сарапула стоимость проезда с 28 февраля составляет 50 рублей. Ранее перевозчики объясняли рост цен подорожанием топлива, запчастей и индексацией зарплат. При этом УФАС по Удмуртии выявило признаки сговора между тремя сарапульскими перевозчиками, которые дважды синхронно поднимали цену на проезд.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

11:01, 09 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
128
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#проезд