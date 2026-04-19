Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Камеры видеонаблюдения установили в Сарапуле в местах стихийных свалок

16:00, 19 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Камеры видеонаблюдения установили в Сарапуле в местах стихийных свалок
16:00, 19 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Сарапул\n#вывоз мусора
Источник фото: ИИ
Беседы с населением результатов не дали.

Сарапул. Удмуртия. Камеры видеонаблюдения установили в Сарапуле в местах стихийных свалок. Об этом сообщает администрация города.

«Ситуация с несанкционированным размещением отходов на улице Мира и в Дубровке перешла критическую точку. Многочисленные предупреждения и беседы с населением результатов не дали. В указанных местах стихийных свалок установлены системы видеонаблюдения. Фиксация нарушений будет производиться в автоматическом режиме с определением госномеров транспортных средств и идентификацией лиц», — говорится в сообщении.

В горадминистрации заверили, что каждое зафиксированное нарушение повлечёт административное наказание в виде штрафа. Исключений не будет.

«Просим отнестись с пониманием: порядок в городе требует не уговоров, а жёсткого контроля. Рассчитываем на ваше уважение к чистоте общего пространства и закону. Согласие с этими мерами — единственный способ избежать ответственности», — обратились в администрации Сарапула к горожанам.

16:00, 19 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
45
0
#Сарапул\n#вывоз мусора