Сарапул. Удмуртия. Камеры видеонаблюдения установили в Сарапуле в местах стихийных свалок. Об этом сообщает администрация города.

«Ситуация с несанкционированным размещением отходов на улице Мира и в Дубровке перешла критическую точку. Многочисленные предупреждения и беседы с населением результатов не дали. В указанных местах стихийных свалок установлены системы видеонаблюдения. Фиксация нарушений будет производиться в автоматическом режиме с определением госномеров транспортных средств и идентификацией лиц», — говорится в сообщении.

В горадминистрации заверили, что каждое зафиксированное нарушение повлечёт административное наказание в виде штрафа. Исключений не будет.

«Просим отнестись с пониманием: порядок в городе требует не уговоров, а жёсткого контроля. Рассчитываем на ваше уважение к чистоте общего пространства и закону. Согласие с этими мерами — единственный способ избежать ответственности», — обратились в администрации Сарапула к горожанам.