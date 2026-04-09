Сарапул. Удмуртия. В 2026 году «Метеоры» могут начать перевозить туристов из Сарапула в Пермь и обратно. Об этом пишет «Интерфакс».

Нижегородский оператор скоростного речфлота «Водолет» планирует не создать новый маршрут, а продлить уже существующий — «Казань – Сарапул». Речное сообщение на «Метеорах» между этими двумя городами возобновится уже в предстоящем сезоне. Предварительно, с июля по август планируется провести пять рейсов в обоих направлениях.

«Сарапул не будет конечной точкой этого маршрута. На следующий день «Метеор» из Сарапула будет направляться в сторону Перми. Но более конкретная информация по данному маршруту будет доступна уже после начала навигации», — заявил гендиректор «Водолета» Никита Итальянцев.

Напомним, что первый туристический рейс на «Метеоре» стартовал из Сарапула в Казань в 2024 году.

В рамках федерального маршрута «Великий Волжский путь» в 2025 году планировалось запустить теплоходы по новому маршруту: Нижний Новгород – Казань – Елабуга – Сарапул – Пермь. Но позднее из-за критических повреждений набережной в районе причала Сарапул перестал принимать туристические теплоходы.

Осенью 2025 года идею создания речного маршрута от Сарапула до Перми глава Удмуртии Александр Бречалов обсуждал с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

Летом 2026 года навигация по реке Кама в Удмуртии возобновится, так как будет построен новый модульный причал. Город планирует принять более 100 судов.