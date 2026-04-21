Сарапул. Удмуртия. Почти 2 кг пороха жительница Сарапула добровольно сдала полиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Женщина обнаружила в доме матери 80 патронов, 7 металлических банок и коробку с веществом, похожим на порох. Всё это принадлежало её умершему отцу, который увлекался охотой. В рамках программы по добровольной сдаче оружия жительница Сарапула отдала находки сотрудникам полиции.

Эксперты установили, что женщина принесла 1378 г бездымного пороха, 477 г дымного пороха, 73 охотничьих патрона и 7 винтовочных патронов, которыми можно стрелять из спортивного оружия.

Отмечается, что при добровольной сдаче оружия на возмездной основе жители освобождаются от уголовной ответственности, предусмотренной за незаконное хранение оружия.