Жительница Сарапула сдала в полицию почти два килограмма пороха

10:59, 21 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Сарапул\n#Удмуртия\n#полиция
Источник фото: МВД по Удмуртии
Он остался от отца, который при жизни был охотником.

Сарапул. Удмуртия. Почти 2 кг пороха жительница Сарапула добровольно сдала полиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Женщина обнаружила в доме матери 80 патронов, 7 металлических банок и коробку с веществом, похожим на порох. Всё это принадлежало её умершему отцу, который увлекался охотой. В рамках программы по добровольной сдаче оружия жительница Сарапула отдала находки сотрудникам полиции. 

Эксперты установили, что женщина принесла 1378 г бездымного пороха, 477 г дымного пороха, 73 охотничьих патрона и 7 винтовочных патронов, которыми можно стрелять из спортивного оружия. 

Отмечается, что при добровольной сдаче оружия на возмездной основе жители освобождаются от уголовной ответственности, предусмотренной за незаконное хранение оружия. 

