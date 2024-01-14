Мужчина отравился угарным газом на пожаре в деревне Старое Михайловское под Ижевском

Ижевск. Удмуртия. В деревне Старое Михайловское под Ижевском 13 января сгорел двухэтажный жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Сообщение о возгорании поступило в 15:57. Огонь охватил двухэтажный дом и надворные постройки. Пламя могло перекинуться на соседние жилища. Дом и веранда полностью выгорели.

К сожалению, пострадал мужчина 1958 года рождения. Его госпитализировали с отравлением угарным газом.

По предварительным данным, причиной выгорания могло стать несоответствие размеров разделки перекрытия здания от дымовой трубы в бане.

«Мы настойчиво рекомендуем выполнять все требования правил пожарной безопасности в части печного отопления. Особенно в период холодов. Помните, что противопожарная разделка печи должна быть и в домах и банях. Устраните нарушения», — предупредили в МЧС.