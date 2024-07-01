За пять месяцев 2024 года жители Удмуртии более 700 тысяч раз записались к врачу онлайн

Ижевск. Удмуртия. С января по май 2024 года жители Удмуртии почти 703 тыс. раз записались на прием к врачам через электронные сервисы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Отмечается, что чаще всего пациенты приходили к терапевтам, участковым педиатрам и акушерам-гинекологам. А самыми востребованными специалистами оказались детский стоматолог, детский хирург и врач-офтальмолог.

Отмечается, что записаться на прием дистанционно можно к 14 врачам: терапевту, педиатру, акушеру-гинекологу, врачу общей практики, оториноларингологу, офтальмологу, психиатру-наркологу, стоматологу, стоматологу-терапевту, фтизиатру, хирургу, детскому хирургу, детскому стоматологу и детскому психиатру. При необходимости терапевт направляет человека к более узким специалистам. При остром состоянии или обострении заболевания пациент может обратиться в отделение неотложной помощи своей больницы без записи.

В настоящий момент жители Удмуртии могут записаться на приём к врачу через портал Госуслуг, Региональный портал медицинских услуг, мобильное приложение «К врачу», инфоматы в больницах, по телефону кол-центра Минздрава региона 8 (800) 100-24-47 или через единый контакт-центр 122 Центра телефонного обслуживания МФЦ Удмуртии.