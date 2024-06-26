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С начала года 28 медработников трудоустроились в Удмуртии по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

17:00, 26 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
С начала года 28 медработников трудоустроились в Удмуртии по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер»
17:00, 26 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
160
0
#Удмуртия\n#врачи\n#медработники
Фото: пресс-служба Минздрава УР
160
0

Всего в этом году планируют привлечь к работе на селе более 80 специалистов.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2024 года в Удмуртии 28 медицинских работников уже воспользовались федеральными программами «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Как сообщает пресс-служба Минздрава республики, на работу трудоустроились 19 врачей и 9 фельдшеров и медицинских сестёр.

Новые фельдшеры пришли на работу в ФАПы Дебёсского, Увинского, Кезского, Можгинского, Алнашского, Сюмсинского, Малопургинского, Ярского районов.

Всего в 2024 году в больницы республики в рамках программ «Земский доктор/фельдшер» в Удмуртии планируется привлечь более 80 специалистов. Кроме того, в рамках региональной программы поддержки специалистов, приходящих на самые востребованные должности, финансовую поддержку получат еще 25 врачей и 25 средних медицинских работников.

Напомним, в Удмуртии программа «Земский доктор» действует с 2012 года, «Земский фельдшер» — с 2018 года. Приехавшие на работу в сельскую местность врачи получают выплаты в размере 1,5 и 1 млн рублей, средний медперсонал — 750 и 500 тыс. рублей.

17:00, 26 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
160
0
#Удмуртия\n#врачи\n#медработники