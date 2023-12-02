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Певица и танцовщик из Можги представят Удмуртию на выставке «Россия» на ВДНХ

17:30, 02 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Певица и танцовщик из Можги представят Удмуртию на выставке «Россия» на ВДНХ
17:30, 02 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Можга\n#Москва\n#концерт\n#Россия\n#ВДНХ
Фото: пресс-служба главы и правительства УР
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Концерт «Мы из Удмуртии!» состоится 5 декабря.

Можга. Удмуртия. Певица и танцовщик из Можги представят Удмуртию на ВДНХ. Об этом в соцсетях сообщил глава города Эрик Уразов.

Напомним, во вторник, 5 декабря, на выставке «Россия» (0+) состоится двухчасовой концерт «Мы из Удмуртии!» (0+).

Мария Гроздова будет открывать концерт на главной сцене ВДНХ песней «Торжественная» Германа Корепанова. Общий посыл её выступления — Удмуртия меняется, становится лучше и привлекательнее. Давид Роголев, студент Агропромышленного колледжа познакомит зрителей со своим танцевальным творчеством.

Также 5 декабря на ВДНХ в Москве состоится День Удмуртской Республики.

13:00 — Церемония открытия Дня региона. Глава Удмуртии Александр Бречалов расскажет о возможностях для ведения бизнеса в республике. Зона культурных проектов, павильон №75.

12:00 — открытие Дня Удмуртии с «Бабушками из Бураново» — легендарными финалистками «Евровидения». Павильон «Дом российской кухни». 

16:00 — красочная удмуртская свадьба, сохраняющая народные традиции и обычаи. Зона культурных проектов, павильон №75. 

Также в программе — мастер-класс по основам фехтования в VR (12:30 на площадке Минспорта России), выступление иммерсионного театра с презентацией основных сказочных героев Удмуртской Республики — Тол Бабай, Баба Яга, Лопшо Педунь, Золотая Сарапуль (17:00 на стенде Министерства экономического развития), дегустация перепечей (18:00 в павильоне «Роснефти»).

Напомним, экскурсоводом на выставке станет гид из Дебёс. Сама выставка организована по поручению президента России Владимира Путина и продлится до 12 апреля 2024 года.

Вход свободный. Без возрастных ограничений: 0+

17:30, 02 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
70
0
#Можга\n#Москва\n#концерт\n#Россия\n#ВДНХ