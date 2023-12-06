На выставке «Россия» Удмуртию презентовала Ольга Абрамова

Москва. 5 декабря на международной выставке-форуме «Россия» (0+) на ВДНХ прошёл День Удмуртии. Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, одним из главных событий дня стала презентация региона и его основных достижений в разных сферах — от экономики и бизнеса до искусства и ИТ-отрасли.

Провела презентацию первый вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова. Главный тезис её выступления и официального открытия этого мероприятия можно сформулировать так: «Удмуртия – один из лучших регионов для успешной жизни, работы и воспитания детей», факты и цифры, прозвучавшие в рамках презентации, это убедительно доказали.

«На каких видах транспорта можно добраться до Удмуртии? Это самолёт, поезд, автомобиль и «Метеор» — мы очень доступны, до нас можно добраться очень легко. А какой регион самый комфортный для ведения бизнеса, для реализации своих идей? Конечно, Удмуртия! Наша республика уже пятый год подряд занимает лидирующие позиции среди регионов страны по уровню комфорта ведения бизнеса», — подчеркнула Ольга Абрамова.

Она также отметила вклад предприятий Удмуртии в поддержание оборонного щита. В особенности Ижевский электромеханический завод «Купол», Концерн «Калашников» и другие предприятия.

Также Ольга Викторовна отметила, что куда важнее официальных успехов республики — достижения живущих здесь людей. Истории некоторых из них также прозвучали со сцены ВДНХ в рамках презентации Удмуртии.

В завершении выступления первый вице-премьер отметила предпринимательскую активность в регионе. На сегодняшний день в республике работает более 115 000 субъектов малого и среднего предпринимательства.

«42 % жителей Удмуртии трудятся в МСП, и такой результат не пришёл сам по себе — он был достигнут годами серьезной работы. Малый и средний бизнес вносит все больший вклад в доходы Удмуртии, и сегодня это более 20 %. Также наши партнеры вносят свой вклад в реализацию ключевых проектов. Поэтому каждый предприниматель для нас очень важен», — сказала Ольга Абрамова.

Напомним, выставка-форум «Россия» организована по поручению президента страны Владимира Путина. Она будет работать до 12 апреля 2024 года. Вход на выставку свободный.