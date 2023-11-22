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Экскурсовод из Дебёс станет гидом на международной выставке-форуме «Россия»

17:00, 22 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Экскурсовод из Дебёс станет гидом на международной выставке-форуме «Россия»
17:00, 22 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
826
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#Дебесы\n#Удмуртия\n#Москва\n#выставка\n#ВДНХ
Фото: пресс-служба администрации Дебёсского района УР
826
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Светлана Фёдорова отправится в Москву 25 ноября.

Дебёсы. Удмуртия. Заведующая отделом туризма и методической работы Дебёсского центра культуры и туризма Светлана Фёдорова станет экскурсоводом на международной выставке-форуме «Россия» (0+), которая проходит на ВДНХ. Об этом сообщил глава Дебёсского района Удмуртии Андрей Иванов.

«Светлана отправится в Москву 25 ноября не только для того, чтобы стать экскурсоводом. Она пройдёт обучение в самом масштабном экскурсионно-образовательном проекте страны — Всероссийском конкурсе гидов-экскурсоводов «Проводники смыслов». В него вошло 2 000 лучших гидов страны», — отметил Андрей Иванов.

Напомним, 4 ноября в Москве на территории ВДНХ открылась международная выставка-форум «Россия», где представлены 89 регионов нашей страны. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Вход на неё свободный.

Также напомним, что 5 декабря на выставке «Россия» пройдёт концерт «Мы из Удмуртии».  Республиканский стенд уже посетил Тол Бабай.

17:00, 22 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
826
0
#Дебесы\n#Удмуртия\n#Москва\n#выставка\n#ВДНХ