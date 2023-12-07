В Можге появился Молодёжный центр

Можга. Удмуртия. В Можге открыли Молодёжный центр. Он находится по адресу: улица Интернациональная, 30. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В день региона, 5 декабря, на ВДНХ первый заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова рассказала об открытии нового Молодёжного центра в Можге.

В ходе телемоста активисты из Можги продемонстрировали новое пространство – творческую мастерскую, кабинет психологической помощи и лекторий.

«Удмуртия – единственный регион России, где в этом году открывается так много молодежных центров – целых пять. Совместно с администрацией города мы сделали удобное современное помещение для работы и отдыха», – отметил руководитель агентства по молодежной политике республики Алексей Выстребов.

В здании отремонтировали все помещения: обновили пол, сделали новые потолки, смонтировали дверные проёмы и окна, выровняли стены, заменили сантехнику. Здесь появилось новое рабочее пространство по всем современным стандартам.

«Сегодня знаковое событие для Можги – в центре города, рядом с «Сердцем Можги», появилось новое пространство, удобное как для специалистов, так и для молодежи», – подчеркнул глава Можги Эрик Уразов.

Центр станет базой для местных молодёжных общественных объединений, в том числе волонтёров города, местного отделения «Волонтёры Победы», различных клубов и совета работающей молодёжи. Также здесь будет функционировать ячейка российского движения детей и молодёжи «Движение первых».

В день открытия центра гостям провели экскурсию, показали работы молодых фотохудожников города, пригласили поучаствовать в мастер-классах.

«Для нас было важно создать комфортное место в городе, в котором ребята могут развиваться в уютной и вдохновляющей атмосфере. Здесь мы будем проводить мероприятия, тренинги и мастер-классы, чтобы помочь молодым людям раскрыть их потенциал», – рассказала директор Молодёжного центра Можги Наталья Прокопьева.

Напомним, что открытие Молодёжного центра стало возможным благодаря победе Удмуртии во всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодёжной политики России «Регион для молодых». Данный проект реализуется в рамках нацпроекта «Образование», инициированного Владимиром Путиным.