Артисты театра «Айкай» сыграют национальную удмуртскую свадьбу на форуме «Россия» в Москве

Москва. В Москве на Международной выставке-форуме «Россия» (0+) покажут национальную удмуртскую свадьбу. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Праздник (0+) проведут 5 декабря в День Удмуртии в 16:00. Обряд национальной свадьбы, который воссоздали по всем этнографическим канонам, покажут артисты театра «Айкай». Во время 50-минутной «Удмуртской свадьбы» зрители увидят все этапы обряда, которые проводились во второй половине ХХ века у южных удмуртов. Они считали союз с другим человеком главным событием в жизни и верили, что свадебный обряд обеспечит молодоженам благополучную и счастливую жизнь.

Комплекс свадебных традиций включает в себя сватовство, сговор, пир в доме невесты, пир в доме жениха и послесвадебные ритуалы. В концертной программе артисты покажут только 4 сцены, которые отражают основные этапы традиционной свадьбы.

Сначала будет отыгран приезд жениха в украшенных повозках к дому невесты, после чего гости споют свадебную песню. Перед тем, как попасть в дом, жених заплатит выкуп и преодолеет все препятствия. Также каждый гость отведает кусочек хлеба и выпьет национальный напиток — кумышку.

Во время выкупа все запоют свадебную песню, под которую гостям сначала покажут подставную невесту, но затем к ним выйдет настоящая избранница жениха.

В сцене «Одевание невесты» подруги девушки сошьют полог для приданого, а мать с родственницами вместо одной косы девушки заплетут две и уложат их вокруг головы. Для праздника на голову невесты наденут чалму с платком — символ окончания девичества, налобную повязку и айшон, который представляет собой украшенный бахромой, монетами, бисером и раковинами каури высокий берестяной конус. Смена головных уборов покажет смену социального и брачного статуса девушки.

В завершении свадьбы гости исполнят напевы, в которых попросят показать приданое. Но чтобы его получить, жених вновь заплатит выкуп, после чего молодожены с песнями уедут в новую жизнь.