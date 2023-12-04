Дети участников СВО из Удмуртии побывали на выставке-форуме «Россия»

Ижевск. Удмуртия. Группа детей участников СВО и из «Движения первых» побывали на выставке-форуме «Россия» (0+), которая проходит на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Делегация ребят из Удмуртии в ходе визита на выставку-форум также побывали в павильоне родной республики.

«Особенно мне запомнится стенд Удмуртией и галерея – там царит особая атмосфера. Ещё мы видели елки разных регионов. Наша впечатлила больше всего, особенно игрушки в удмуртском стиле», – рассказывает 13-летний Владислав.

Также своими впечатлениями поделилась 17-летняя Мария. Она мечтает стать модельером-конструктором. Мария окончила художественную школу и очень увлечена этим направлением.

«На выставке моя мечта отобразилась на специальном мониторе о будущей профессии. Это дало мне вдохновение идти дальше. Я познакомилась с новыми ребятами», – делится впечатлениями Мария.

Кроме выставки-форума ребята прогулялись по предновогодней Москве. Эмоциями поделился 16-летний Радомир.

«Мне очень понравилась Красная площадь. Новогодняя атмосфера и ярмарка там — невероятные! Это очень запоминающееся событие в моей жизни. Я благодарю организаторов и сопровождающих», – говорит Радомир.

Напомним, выставка-форум «Россия», организованна по поручению Президента России Владимира Путина. Она продлится до 12 апреля 2024 года. 5 декабря на ВДНХ пройдет День региона, посвященный Удмуртии. Гостей ждет насыщенная деловая и культурно-развлекательная программа. Вход свободный.

В День региона на ВДНХ пройдёт концерт коллектива «Бабушки из Бураново».