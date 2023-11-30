Стенд Удмуртии на выставке-форуме «Россия» посетили Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров

Москва. Вице-премьер России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко и полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров в рамках международного форума-выставки «Россия» (0+) на ВДНХ. Как сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии, они приняли участие в открытии региональных Координационных центров в Чувашии и Саратовской области, а также в подписании соглашения между Аналитическим центром правительства России и Республикой Марий Эл по созданию регионального Координационного центра.

«Сегодня мы открываем ещё два таких центра — в Чувашии и Саратовской области. Всего к проекту присоединились 19 пилотных регионов, включая половину субъектов ПФО. Координационный центр правительства будет и дальше делиться с регионами передовыми методиками, технологиями и цифровыми инструментами государственного управления. Вместе мы продолжим идти к общей цели — ещё более эффективной работе в интересах граждан России», — заявил Дмитрий Чернышенко.

«Эффективное межведомственное взаимодействие позволяет обеспечить оперативные и согласованные действия при решении приоритетных задач. На федеральном уровне эта работа осуществляется в том числе на площадке Координационного центра правительства РФ. Быстрый доступ к наглядным данным и возможность держать наиболее важные вопросы в постоянном контуре внимания позволяют в онлайн-режиме принимать эффективные и обоснованные решения, опираясь на конкретные факты и актуальные цифры», — отметил Игорь Комаров.

Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров в рамках недели Приволжского федерального округа на выставке «Россия» также осмотрели стенды регионов и приняли участие в открытии Дней Ульяновской области и Республики Марий Эл.

Один из них — стенд «Мы из Удмуртии». Его главная особенность — экраны с героями Удмуртии. Гости выставки познакомились на нем со спортсменами и оружейниками, тружениками села и заводчанами, людьми культуры и науки, студентами, которые выбирают учиться, жить и работать в республике. Кроме того, Дмитрия Чернышенко и Игоря Комарова пригласили в музей под открытым небом «Лудорвай» и на знаменитый фестиваль «На Родине П. И. Чайковского» — уроженца республики, скульптура которого представлена на стенде. В целом там представлены объекты, символизирующие региональные бренды, например, мотоцикл ИЖ-49 — легенда отечественного мотостроения. День Удмуртии состоится 5 декабря в павильоне №75 — вход свободный.