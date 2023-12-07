Москва. Дети из разных регионов России познакомились со сказочными героями Удмуртии. Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, на выставке-форуме «Россия» (0+), проходящей на ВДНХ, состоялись иммерсионные спектакли «Сказочные герои Удмуртии» (0+). Их героями стали Тол Бабай, Лопшо Педунь, Золотая Сарапуль, а также Буря Яга — вредничающая накануне Нового года Баба Яга.

С Тол Бабаем москвичи уже хорошо знакомы. Он – один из героев стенда региона «Мы из Удмуртии!». Гостям он рассказывает о своей резиденции в Шаркане и загадывает удмуртские загадки о Лешем-Нюлэсмурте, водяном – Вукузё, своей помощнице Лымы Ныл. Тол Бабай вместе с другими Дедами Морозами из разных регионов страны зажигал новогодние ёлки на ВДНХ 1 декабря.

Золотая Сарапуль, согласно легенде – дочь богатыря Камы, живёт она в Сарапуле, гостей встречает в Сарапульском музее-заповеднике. Лопшо Педунь, жизнелюбивый острослов, принимает гостей всех возрастов в Игре. У Бабы Яги есть своя «Сказочная резиденция» в деревне Котловка Граховского района.

В спектакле герои не только разыгрывали сказочный сюжет, но и загадывали зрителям загадки, связанные с Удмуртией. Правильных ответов было множество, ведь за первый месяц работы выставки-форума «Россия» более 135 тысяч человек познакомились с нашим регионом, выучили названия городов, рек и туристических объектов, запомнили, что именно здесь родился П. И. Чайковский и более 60 лет работал М. Т. Калашников, попробовали настоящие удмуртские перепечи в павильоне «Дом российской кухни». За правильные ответы зрители получали подарки из волшебного мешка Тол Бабая – сувениры от удмуртских мастеров.

Руководитель Агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш отметила, что семейный туризм – одно из приоритетных направлений. В турпроекте «Зима в Удмуртии», который запустили две недели назад, представлены туробъекты, куда можно отправиться за яркими впечатлениями всей семьёй.

«Разумеется, среди них есть и шарканская «Усадьба Тол Бабая», и «Сказочная резиденция Бабы Яги» в Граховском районе. Иммерсионные спектакли на ВДНХ с участием сказочных героев Удмуртии стали яркой промо-акцией, благодаря которой многие жители Москвы и других регионов наверняка примут решение побывать в нашей республике с детьми, посетить наши «сказочные» семейные туробъекты. Повышение информированности о туристических возможностях региона проводится в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного президентом России Владимиром Путиным», — сказала Юлия Бадаш.

Сама выставка будет работать до 12 апреля 2024 года. Вход на неё свободный.