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Концерт «Мы из Удмуртии» провели артисты республики на главной сцене ВДНХ

11:00, 06 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Концерт «Мы из Удмуртии» провели артисты республики на главной сцене ВДНХ
11:00, 06 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
75
0
#Москва\n#ВДНХ\n#Удмуртия\n#удмуртская культура
Фото: Кадр из видео
75
0

Выступление состоялось в День Удмуртии на выставке-форуме «Россия».

Москва. Артисты из Удмуртии дали концерт на главной сцене ВДНХ. Он состоялся в рамках Дня Удмуртии на выставке-форуме «Россия» (0+). Запись прямого эфира с мероприятия разместили на официальной странице правительства УР в соцсетях.

Зрителям показали широкий спектр жанров талантливых жителей республики. Песни и танцы, поэтические и театральные. Как традиционные удмуртские танцы, так и произведения Петра Чайковского, переложенные под хип-хоп.

Напомним, выставка-форум «Россия» организована по поручению президента страны Владимира Путина.

11:00, 06 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
75
0
#Москва\n#ВДНХ\n#Удмуртия\n#удмуртская культура