Концерт «Мы из Удмуртии» провели артисты республики на главной сцене ВДНХ

Москва. Артисты из Удмуртии дали концерт на главной сцене ВДНХ. Он состоялся в рамках Дня Удмуртии на выставке-форуме «Россия» (0+). Запись прямого эфира с мероприятия разместили на официальной странице правительства УР в соцсетях.

Зрителям показали широкий спектр жанров талантливых жителей республики. Песни и танцы, поэтические и театральные. Как традиционные удмуртские танцы, так и произведения Петра Чайковского, переложенные под хип-хоп.

Напомним, выставка-форум «Россия» организована по поручению президента страны Владимира Путина.